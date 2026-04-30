مباراة ركلات الجزاء.. اطّلع على نتيجة مباراة أتليتكو مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه آرسنال الإنجليزي على ملعب " ميتروبوليتانو" بحضور 70 ألف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية مدريد.

وشهدت المباراة تحفظا تكتيكياً بين دييجو سيميوني وميكيل أرتيتا، لتنتهي المعركة الأولى دون منتصر، ويبقى الحسم معلقاً بانتظار صافرة الإياب في معقل الجانرز بالعاصمة البريطانية لندن.

"نقطة الجزاء" كلمة السر في صدام أتليتكو مدريد و أرسنال

جاءت أهداف اللقاء من علامة الجزاء حيث نجح المهاجم السويدي فيكتور جويريكيس في وضع آرسنال في المقدمة، بعدما سدد لركلة جزاء بنجاح، واضعاً الضغوط على أصحاب الأرض.

ولم يتأخر رد "الروخي بلانكوس" كثيراً، حيث سدد النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، محولاً إياها إلى شباك الضيوف، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر ويشعل حماس الجماهير المدريدية.

تألق الحراس وسيناريو الهجمات المتبادلة في مدريد

اتسمت المباراة بتوازن كبير في السيطرة الميدانية وهجمات متبادلة شكلت خطورة حقيقية على المرميين بين أتليتكو مدريد و صيف الانجليزي أرسنال.

وكان لقفازي الإجادة الكلمة العليا في بقاء النتيجة على حالها ، حيث ذاد العملاق يان أوبلاك عن مرماه ببسالة أمام طوفان هجمات آرسنال، وفي المقابل واصل الإسباني ديفيد رايا مستوياته المبهرة حارماً هجوم أتلتيكو من خطف هدف الفوز، ليؤكد الحارسان أنهما الرقم الصعب في هذه المواجهة القارية الكبرى.

معركة "الإمارات" وحسابات العبور نحو نهائي الحلم

بهذه النتيجة، يرحل آرسنال إلى لندن بنتيجة إيجابية تعزز طموحاته في بلوغ النهائي الأول له منذ سنوات طويلة، بينما يدرك أتلتيكو مدريد أن مهمته في ملعب "الإمارات" لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة في ظل خبرة سيميوني بالأدوار الإقصائية.

وسيكون على الفريقين تقديم كل ما لديهما في موقعة الإياب يوم الأربعاء المقبل، لتحديد الطرف الذي سيطير إلى بودابست للمنافسة على الكأس ذات الأذنين.