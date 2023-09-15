نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدير إدارة شؤون المرأة بالقوات المسلحة الليبية تكشف لـ "الفجر" دور النساء بعد كارثة إعصار "دانيال" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الوضع كارثي ومأسوي للغاية

أنشانا غرف عمليات طوارئ

المرأة هي من تحتوي قبل وبعد حدوث الأزمات

نشكر الرئيس السيسي ومصر لتقديم الاعانات

النازحين تم إيوائهم بالمدارس والبعض في بيوت ليبية



من منا لم يتابع ما يحدث في ليبيا الشقيقة، فكافة مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مشاهد يعتصر لها القلب من بيوت مهدمة وجثث ضحايا جراء كارثة إعصار "دانيال".

فلم يفرق الإعصار ما بين رجل أو إمراة، شاب أو عجوز أو حتى طفل، ولكن جاء ليأكل الأخضر واليابس ويساوي البيوت بالأرض ليحرق قلوب العالم أجمع على ضحايا بالآلاف.

فقلوب الأمهات تعتصر ألما وحزنا على فقدان ذويهم، بل إن هناك عائلات بأكملها كانت قد راحت ضحية الإعصار، ومع ذلك لم يتم تناسى دور المرأة في هذه الكارثة

فالمرأة هي الأم والابنة والشابة التي تحتوي العائلة مع كل كارثة رغم ما بها من ألم وحزن، وعلى هذا الأساس أجرت "بوابة الفجر" حوار مع دكتورة “عائشة البرغثي” مدير إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للوقوف على أهم واخر مستجدات الأوضاع في درنة ودور المرأة في هذه الكارثة.

وكان نص الحوار كما يلي:

كيف كان دور المرأة بالإغاثة حال وقوع الكارثة بليبيا؟



"الوضع كارثي ومأسوى جدا.. بدوري مدير إدارة شؤون المرأه بالقيادة العامة فأنشانا غرف عمليات وطوارئ فيما يخص المرأة والطفل بالكامل وكذلك إنشاء لجان للنازحين من داخل وخارج مدينة درنة وضواحيها والمتضررين فدور المرأة كبير جدا من حيث احتواء العائلات وتقديم الدعم المعنوي والمادي عن طريق حلول مشاكلهم والمساعدات إليهم".

ماذا عن دور القوات المسلحة الليبية في هذه الأزمة؟



"الوضع الحالي ممتاز جدا من ناحية التموين والمصاريف ونتوجه بالشكر للقوات المسلحة العربية الليبية على الوقفة الجادة فهم الوحيدين المتواجدين في الميدان وجهاز طارق بن زياد أيضا ومتواجدين الإغاثة"





ما هو حال المرأة الليبية في الوقت الحالي بمدينة درنة؟



"حال المرأة الليبية في الوقت الحالي صعب جدا، فالوضع كارثي مأساوي حزين ما بين فقدان الابن أو الزوج أو البيت بالكامل فهناك بيوت انهارت وهناك عائلات توفت بالكامل ومن بين ضحايا العائلات أطفال الذين كانوا يجهزون حالهم للمدارس ولكن للاسف ما حدث"

كان من الضحايا عائلات كاملة بما فيها الأطفال.. ما هو وضع الأطفال في الوقت الراهن؟



"كما ذكرت في السابق، نفس وضع المرأة كذلك الطفل فالوضع كارثي وحزين والنازحين إما تم إيوائهم في المدارس أو خرجوا خارج درنة عند أقربائهم أو تم استقبالهم"

ماذا عن المساعدات والإعانات؟



"أوجه تحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقفة الجادة وأحيي بلادنا الشقيقة جمهورية مصر العربية وهذا الأمر ليس بجديد على مصر فدائما موجودة معنا في كل المحن والأزمات ومساعدات عديدة من دول عديدة سواء بالإغاثة أو بالأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وعمليات الإنقاذ"

هل كان هناك استعدادات لمثل هذه الكارثة؟



"أشكر القوات المسلحة الليبية التي كانت على أهبة الاستعداد وإنشاء لجان طوارئ وأزمة لهذه الكارثة التي وقعت بنا وهم متواجدين في الميدان على أكمل وجه ومتواجدين على قدم وساق بالمدن التي كان لها احتمال كبير لدخول إليها إعصار دانيال"

ماذا عن احتياجات النازحين؟



"الاحتياجات للنازحين كانت عبارة عن تموين وملابس ولكن في الوقت الحالي تم توفير عدة أمور الأساسية لهم من قبل القوات المسلحة الليبية"

ما هي أخر المستجدات في مدينة درنة؟



"حاليا الوضع مأسوي بمدينة درنة فالناس نازحة والبيوت مهدمة وفارغة، فلم نكن نتوقع أن إعصار دانيال يكون بهذه الطريقة فيأخذ عائلات كاملة للاسف"

هل ترغبي في إيصال رسالة ما للعالم بعد حلول هذه الكارثة؟



"نتمنى أن العالم ينظر إلي ليبيا ومدينة درنة والمنطقة الشرقية بالكامل وما حل بهم من كارثة والوقوف معهم ومساندتهم في جميع المحن فالوضع كارثي جدا لان هذا هو الوقت الصعب من أجل الخروج من هذه الأزمة"