العالم اليوم - روسيا.. توجيه 11 ضربة عالية الدقة على أهداف أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - وجه الجيش الروسي 11 ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى على أهداف للجيش الأوكراني كما دمر 12 سفينة مسيرة أوكرانية وقوارب مع فرق إنزال في البحر الأسود.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن توجيه 11 ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى على أهداف للجيش الأوكراني.

وأوضحت الوزارة إن الضربات التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 9 و16 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق لميناء يستخدم لنقل الأسلحة، ونقاط تمركز للجيش الأوكراني.

كذلك أشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير 12 سفينة مسيرة و3 قوارب مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود خلال أسبوع.

وقصفت القوات الجو-فضائية الروسية مطار "دولغينتسيفو" بالقرب من مدينة كريفوي روغ بمنطقة دنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن تدمير مقاتلتي "سو-29" و3 طائرات "سو-25" هجومية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت خلال الأسبوع الماضي، على محور دونيتسك 34 هجوما شنته قوات كييف، ونتيجة لذلك سقط أكثر من 1700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وتم تدمير 16 دبابة ومركبات مدرعة، و34 آلية بعسكرية أخرى بالإضافة إلى 12 مدفع ميداني.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة المواقع المفقودة في مناطق تورسكوي في دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.

وقالت الدفاع في بيانها، إن مجموعة قوات "المركز" بالتعاون مع الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، صدت 13 هجوما للعدو بنجاح.

وأشارت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 400 جندي و18 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة و10 مدافع.

تزويد قاذفات "تو-160" بصواريخ مجنحة جديدة

من ناحية ثانية، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة من طراز "خا-بي-دي"، التي يصل مداها إلى أكثر من 6.5 ألف كيلومتر.

وقال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرغي كوبيلاش، في شرح لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن الطائرة وصواريخها الجديدة: "هذه صواريخ "خا-بي دي" يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وكانت قاذفات "تو-160" قبل ذلك تستخدم صواريخ مجنحة من طراز "خا-101" التي يبلغ مداها نحو 5500 كيلومتر.