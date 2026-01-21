رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتأهب أسوار ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد لاحتضان ليلة أوروبية صاخبة، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره موناكو الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ظهور هو الأول من نوعه للمدرب الشاب ألفارو أربيلوا على المقعد الفني للملكي في المسابقة القارية.

في مباراة اليوم يسعى أربيلوا لتدشين حقبته بانتصار ثمين يعزز من فرص المرينجي في حجز مقعد مباشر بدور الستة عشر وتفادي حسابات الملحق المرهقة، خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة تجديد دماء فنية تهدف لاستعادة الهيبة الأوروبية المعهودة أمام الخصوم الفرنسيين الذين لا يستهان بطموحهم في قلب العاصمة الإسبانية.

وتطل شبكة بي إن سبورتس كواجهة حصرية لمشاهدة اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1، والتي ستوفر تغطية فائقة الجودة بتقنية 4K لضمان تجربة بصرية ممتعة.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وموناكو عبر الإنترنت

يمكن للمشجعين الذين يفضلون المشاهدة عبر الأجهزة الذكية متابعة أحداث المباراة من خلال تطبيق beIN Connect أو عبر منصة TOD الرقمية، مما يضمن تدفقًا سلسًا للبث الحي وتحليلات فورية لكافة مجريات المباراة التي تعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الريال على الصمود في ظل غيابات مؤثرة ضربت صفوفه مؤخرًا.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وموناكو؟

ينتظر أن يدوي صدى صوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر مكبرات الصوت ليكون واصفًا ومحللًا لهذه السهرة الكروية المنتظرة، حيث سيتولى دراجي مهمة إشعال الحماس الجماهيري منذ لحظة انطلاق صافرة البداية.

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يحمل أهمية استراتيجية كبرى للريال الذي يطمح لتثبيت أقدامه في مراكز النخبة قبل التوجه لملاقاة بنفيكا في الجولة الختامية.