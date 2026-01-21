لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة لاحتضان قمة كروية من الطراز الرفيع تجمع بين صاحب الأرض سبورتنج لشبونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة اليوم تأتي في وقت حرج من الموسم القاري، حيث يطمح العملاق الباريسي لتأكيد تفوقه وضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، بينما يقاتل الفريق البرتغالي متسلحًا بجماهيره العريضة لعرقلة البطل وتحسين وضعه في جدول الترتيب العام، وسط توقعات بمباراة هجومية مثيرة تعكس قيمة النجوم الحاضرين في تشكيلة الفريقين.

ترتيب الفريقين قبل مباراة لشبونة وباريس

يدخل باريس سان جيرمان المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارة واحدة، مما يجعله في وضعية مريحة نسبيًا لولا رغبة لويس إنريكي في المنافسة على الصدارة.

أما فريق سبورتنج لشبونة فيستقر حاليًا في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة

ستنطلق هذه الموقعة الأوروبية الكبرى في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي يترقبه الملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» عن نقل المباراة حصريًا عبر شاشاتها، لتوفير تغطية شاملة ودقيقة لكافة أحداث اللقاء لحظةً بلحظة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

من المنتظر أن يدخل لويس إنريكي اللقاء بتشكيلة متوازنة تهدف للسيطرة على وسط الملعب والاعتماد على سرعات الأطراف، حيث تشير التوقعات إلى تواجد الحارس «شوفاليه» في عرين النادي الباريسي.

بينما يقود المخضرم «ماركينيوس» خط الدفاع إلى جانب نونو مينديش وويليان باتشو، وفي منطقة العمليات يعول الفريق على مهارات فيتينيا وفابيان رويز.

أما الخط الهجومي فسيشهد تواجد الثلاثي المرعب عثمان ديمبلي وديزيري دوي والموهوب خفيتشا كفاراتسخليا، وذلك بهدف ضرب الدفاعات البرتغالية مبكرًا وحسم نقاط المباراة الثلاث بذكاء.