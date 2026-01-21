باحث سياسي لـ كلمة أخيرة: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تحمل رسائل مهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:30 صباحاً - أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لم تأتِ من فراغ، بل تحمل في طياتها مجموعة من الرسائل المهمة على المستويين الاقتصادي والسياسي، تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ودورها المتنامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رسائل اقتصادية للعالم

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن أولى الرسائل التي تعكسها مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس تتمثل في الرسالة الاقتصادية الموجهة إلى دول العالم وكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية، من خلال تهيئة بيئة قانونية مواتية، إلى جانب تطوير بنية تحتية حديثة، وتوافر إمكانيات واعدة تشجع على ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد المصري.

مصر وجهة جاذبة للاستثمار

وأضاف بشير عبد الفتاح الباحث السياسي أن الإنجازات التي تحققت على أكثر من صعيد اقتصادي وتنموي، جعلت من مصر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وهو ما تسعى القيادة السياسية إلى التأكيد عليه من خلال التواجد الفعال في المحافل الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها منتدى دافوس، الذي يمثل منصة عالمية لعرض الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

لقاءات سياسية وفرص للتشاور

وتابع بشير عبد الفتاح أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس تُعد أمرًا غير معتاد، مشيرًا إلى أن وجوده يفتح المجال لعقد لقاءات مهمة مع عدد من رؤساء الدول، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية.

ملفات إقليمية على طاولة النقاش

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن الولايات المتحدة تُعد الشريك الاستراتيجي لمصر، ما يجعل المنتدى فرصة لمناقشة ملفات متعددة، سواء الثنائية أو الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدور الأمريكي في الوساطة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

