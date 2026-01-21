يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبوروسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار محبي الكرة الأوروبية الليلة صوب العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير صدامًا كرويًا بنكهة إنجليزية ألمانية يجمع بين السبيرز ونظيره بوروسيا دورتموند، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في لقاء يرفع شعار كسر التعادل.

يدخل الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما إحدى عشرة نقطة، مما يجعل اقتناص النقاط الثلاث الليلة بوابة ذهبية للقفز نحو مراكز الصدارة المباشرة وتجنب الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

وينتظر أن تبدأ الملحمة الكروية بين توتنهام ودورتموند مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث تم تحديد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة موعدًا لانطلاق اللقاء.

بينما ستكون الجماهير في مكة المكرمة والدوحة على موعد مع الإثارة في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا، وللمتابعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق المباراة عند منتصف الليل تمامًا، لتبدأ معها رحلة البحث عن هدف مبكر يمنح صاحبه الأفضلية في ليلة قارية لا تقبل القسمة على اثنين.

كيفية مشاهدة مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند والمعلق

لعشاق المتابعة الحية خلف الشاشات، ستكون قناة beIN Sports HD 4 هي النافذة الحصرية لنقل أحداث هذه الموقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أسندت إدارة الشبكة مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة للمعلق الرياضي الشهير علي محمد علي، الذي سيرافق المشاهدين بصوته المميز لتحليل التحركات التكتيكية ورصد انفعالات الجماهير داخل الملعب.

كما تتوفر الخدمة عبر التطبيقات الرقمية التابعة للشبكة لضمان مشاهدة ممتعة وبجودة عالية الجودة لجميع المشتركين.

ومع تقارب مستوى الفريقين في النسخة الحالية من البطولة، يجعل كل مدرب يفكر مليًا في إجراء تغييرات تكتيكية مباغتة خلال شوطي اللقاء لضمان العودة بالنقاط الثلاث وتأمين موقف فريقه في سلم الترتيب العام.