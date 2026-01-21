رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وإنتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتأهب جدران ملعب سان سيرو العريق بمدينة ميلانو الإيطالية لاستضافة قمة كروية صاخبة تجمع بين إنتر ميلان وضيفه أرسنال الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تمثل هذه المباراة صراعًا حقيقيًا على مراكز النخبة.

ذكريات الموسم الماضي لا تزال عالقة في أذهان عشاق الغانرز الذين يتذكرون بمرارة ركلة جزاء التركي تشالهان أوغلو التي منحت الإنتر فوزًا صعبًا في الوقت بدل الضائع.

ورغم تلك الخسارة الوحيدة التي عكرت صفو مشوار اللندنيين العام الماضي، يدخل رجال المدرب ميكيل أرتيتا النسخة الحالية بسجل مثالي وقوة ضاربة بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية، كان أبرزها إسقاط العملاق البافاري بايرن ميونخ بنتيجة عريضة؛ مما يجعل لقاء الليلة اختبارًا حاسمًا لتأكيد هيمنتهم القارية وكسر عقدة الملاعب الإيطالية التي استعصت عليهم سابقًا.

كما يدخل أرسنال المباراة وهو يحمل دفاعًا حديديًا لم يستقبل سوى هدف وحيد طوال المسيرة الحالية، متسلحًا بانتصاراته المتتالية على فرق كبرى مثل أتلتيكو مدريد، ورغم بعض الانتقادات التي تشكك في قوة الاختبارات السابقة، إلا أن الفريق اللندني يطمح الليلة لإثبات جدارته بالصدارة الكاملة من قلب إيطاليا.

في المقابل يسعى النيراتزوري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار سيناريو التفوق التكتيكي، خاصة وأن الفريق الإيطالي يمتلك منظومة دفاعية منظمة وقدرة عالية على لدغ الخصوم في اللحظات الحاسمة.

موعد البث المباشر لمباراة آرسنال وإنتر ميلان وكيفية المشاهدة

لمحبي المتابعة الحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطل شبكة بي إن سبورتس كواجهة حصرية لمشاهدة أحداث هذه المباراة الكبرى عبر قناة beIN Sports 2 HD.

حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، لتفتح بذلك الستار عن واحدة من أكثر مباريات الجولة السابعة إثارة وندية.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين، ورصد آخر التطورات الميدانية قبل الصدام المرتقب في قلعة ميلانو التاريخية التي ستكون شاهدة على صراع العقول بين أرتيتا وإنزاغي.