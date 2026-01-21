يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستقبل مسرح سانتياجو برنابيو في قلب العاصمة الإسبانية مدريد ليلةً كرويةً من الطراز الرفيع تجمع بين ريال مدريد وضيفه موناكو الفرنسي، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تتجه الأنظار صوب المرينجي في أول اختبار أوروبي كبير تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا الذي يسعى لترسيخ بصمته الفنية وتحقيق انتصار يضمن للفريق البقاء ضمن دائرة المتأهلين المباشرين.

إذ يتواجد الملكي حاليًا في المركز السابع برصيد اثنتي عشرة نقطة، بينما يدخل موناكو اللقاء بروح قتالية أملًا في تحسين وضعه المتأخر في المركز التاسع عشر برصيد تسع نقاط؛ مما يجعل النقاط الثلاث مطلبًا إجباريًا للطرفين لضمان الاستمرار في المنافسة القارية الأغلى وتجنب الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو

ينطلق الصدام الإسباني الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يكون الموعد عند منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وموناكو

خصصت شبكة بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المباراة حصريًا وبأعلى جودة، وسيكون المشاهدون على موعد مع نبرة المعلق حفيظ دراجي الذي سيتولى الوصف التفصيلي لمجريات الموقعة.

ويتاح للمتابعين عبر الإنترنت مشاهدة البث الحي من خلال تطبيق TOD الذي يوفر تغطية شاملة لكافة أحداث البطولة بجودة عالية تضمن عدم تفويت أي لحظة من الإثارة.

الغيابات المؤثرة في صفوف الملكي

يرسم ألفارو أربيلوا ملامح عهد جديد للريال يعتمد فيه على السرعة الفائقة للثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مع منح أدوار محورية لجود بيلينغهام في الربط بين الخطوط.

إلا أن المهمة لن تخلو من الصعوبات في ظل قائمة الإصابات التي تضرب الخط الدفاعي بغياب أسماء ثقيلة مثل ترينت ألكسندر أرنولد وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي.

وهذا النقص الدفاعي يفرض على أربيلوا إيجاد حلول تكتيكية سريعة لمنع هجمات موناكو المرتدة التي يقودها فلوريان بالوجون، خاصة وأن الفريق الفرنسي يطمح لاستغلال هذه الثغرات لإحداث مفاجأة مدوية في قلب مدريد تعيد إحياء آماله في التأهل.