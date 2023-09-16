رئيسة المفوضية الأوروبية تزور جزيرة ”لامبيدوسا” الإيطالية مع وصول مهاجرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أعلن مسئول بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت أن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ستقوم بزيارة جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية الأسبوع الجاري، وذلك عقب وصول 8500 مهاجر بواسطة القوارب في ثلاثة أيام.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول - الذي لم تكشف عن هويته - قوله ان رئيسة المفوضية الأوروبية ستتوجه هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ملوني" إلى جزيرة "لامبيدوسا".

وأضافت القناة أن ملوني دعت رئيسة المفوضية الأوروبية لزيارة الجزيرة معها من أجل مشاهدة الظروف هناك بشكل مباشر، كما دعت إلى أن يدخل الاتفاق الجديد للهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس حيز التنفيذ.