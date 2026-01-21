دوت الخليج -

انخفاض الأسهم الأوروبية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم على انخفاض إثر عمليات بيع واسعة مع استمرار شبح الرسوم الجمركية الجديدة، ما أثر سلبا على معنويات السوق. وأنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الجلسة منخفضا بنسبة 0.72%، مع تراجع معظم القطاعات وكافة البورصات الإقليمية الرئيسية. وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.61 بالمئة مسجلا 8.062.58 نقطة. وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.67 بالمئة. كما خسر مؤشر "داكس" الألماني 1.08 بالمئة.

