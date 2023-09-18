نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل حدث انقلاب في الكونغو؟.. وزير الخارجية يُوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج وزير خارجية الكونغو تييري مونغالا ليوضح حقيقة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث انقلاب عسكري في البلاد، نافيا الأمر.

ومن جانبه، قال مونغالا، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء اليوم الأحد،: "تنفي الحكومة تلك الشائعات، وتؤكد عدم حدوث انقلاب عسكري في برازافيل، وتطالب الرأي العام بالهدوء، والمواطنين بممارسة أنشطتهم المعتادة".

وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، قد تداولت أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في جمهورية الكونغو.

وغادر رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، البالغ من العمر 79 عامًا، العاصمة برازافيل، متجهًا إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن الجيش سيطر على المنشآت الرئيسية في العاصمة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن قائد الانقلاب هو قائد الحرس الرئاسي في الكونغو.

وشهدت القارة الأفريقية مؤخرًا العديد من الانقلابات العسكرية، في مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، وأخيرًا الغابون، ما اعتبره الكثير من المحللين ضربة قوية للنفوذ الفرنسي في مستعمرات باريس السابقة بالقارة السمراء، وسط تحذيرات من نشاط للجماعات الإرهابية استغلالًا للفوضى في بعض هذه الدول.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشنّ عمل عسكري ضد الانقلابيين في النيجر، في الوقت الذي أبرمت فيه النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مساء السبت، اتفاقية للدفاع المشترك بين الدول الثلاث ضد أي عدوان خارجي أو تهديد تتعرض له هذه الدول.