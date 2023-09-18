نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بكين بالقاهرة: العلاقات بين مصر والصين تعمقت كثيرا لتصل للشراكة الاستراتيجية الشاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير لياو ليتشيانج، سفير بكين في القاهرة، إن مصر والصين ظلا صديقين حميمين وأخوين عزيزين وشريكين طيبين، تحت قيادة رئيسي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج.

ولفت السفير خلال كلمته حفل أقامته سفارة الصين في مصر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية إلى أن العلاقات بين البلدين تعمقت كثيرا، لتتطور للشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية، وتستمر الثقة السياسية المتبادلة بينهما باستمرار، وظل الجانبان يتبادلان الدعم الثابث في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والهموم الكبرى لهما.

وأشار السفير لياو إلى أن الرئيس السيسي أكد عدة مرات على دعمه لمبدأ الصين الواحدة، لافتا إلى أن الجانب الصيني يسجل تقديره العالي لذلك.

ومن ناحية أخرى، أكد السفير لياو إن التنمية هي الأولوية القصوى للصين في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، فمنذ بداية هذا العام، أحرزت الصين إنجازات وسجلت ابتكارات بشكل مستمر مثل تدشين أول رحلة تجارية تنفذها طائرة صينية كبيرة محلية الصنع C919، وتعويم أول سفينة سياحية صينية فخمة محلية الصنع، وتركيب توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات بوصفها أولى من نوعها في العالم.

وأوضح السفير أن الاقتصاد الصيني حافظ على النمو الإيجابي المتميز على نحو أفضل، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وهذا أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم.

وقال السفير إن الاقتصاد الصيني يتمتع بصمود قوي وإمكانيات كبيرة وحيوية وافرة، ولن تتغير أساسياته المتمثلة في التوجه نحو الأفضل على المدى البعيد.

ونظمت سفارة الصين بالقاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الصيني، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء المصريين منهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما حضر الحفل السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة فريد مساعد وزير الدفاع، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر الحفل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر على رأسهم سفير روسيا وبريطانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وسويسرا.