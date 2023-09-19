نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مستشار ترامب السابق لـ "الفجر": بايدن بين نيران العزل وفوبيا الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا حديث اليوم في أروقة السياسة الأمريكية، سوى توالى الاتهامات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحديث عن التحقيق الذي أطلقه جمهوريون في مجلس النواب بقصد التمهيد لإجراءات عزل الرئيس بايدن، ساحة سياسية مشتعلة وفترة شديدة الضجيج في شأن الانتخابات المقبلة، تحمل كابوسًا قد يقضي على تاريخ الرئيس الحالي للأبد.



مكارثي وبايدن؟

علق جبريال صوما بروفيسور القانون الدولي وعضو في المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، على مزاعم عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات خاصة لـ" الفجر" قائلًا":"إن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، أعلن فتح تحقيق رسمي في قضية عزل الرئيس بايدن، كما أنه أشار إلى أن هناك مزاعم خطيرة وذات مصداقية في سلوك الرئيس وتتطلب مجتمعة مزيدًا من التحقيق".

وأضاف "صوما"، هناك اتهامات للرئيس بايدن بالكذب بشأن معرفته بتعاملات ابنه التجارية، وأنه تلقى رشوة مقابل اتخاذ إجراءات رسمية، إلى جانب الاتهامات الجُرمية، التي سمحت لبايدن ولعائلته الحصول على عشرات الملايين من الدولارات عندما كان نائبًا للرئيس باراك أوباما، وإن إدارته منحت عائلة الرئيس وشركاه معاملة خاصة".

جبريال صوما

بايدن وهانتر تاريخ لا يمكن تنظيفه

وتابع بروفيسور القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب تصريحاته لـ" الفجر" قائلًا":" أما فيما يتعلق بمسألة ترشح الرئيس بايدن لعام 2024؛ فهناك نحو 77% من الشعب الأمريكي لا يريدون ترشيحه، هذا على صعيد ما يقرب من 62% من الحزب الديمقراطي الذين يريدون بأن يترشح شخص آخر غير الرئيس بايدن للرئاسة".

وأكمل "أن الصحافة الأمريكية التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي لا ترغب في ترشح الرئيس الحالي مرة أخرى، هذا إلى جانب كبار الشخصيات داخل الحزب نفسه، لا يرغبون في إعادة انتخابه".

واختتم جبريال صوما تصريحاته لـ "الفجر"، قائلًا":" إن هانتر بايدن مدمن المخدرات، يُمثل اللعنة الأخيرة على عائلته، حيث أنه كان يستعمل اسم والده الذي عندما كان نائبًا للرئيس السابق أوباما، كي يحصل على الأموال من دول مثل روسيا والصين وأوكرانيا ورومانيا وغيرها من الدول".