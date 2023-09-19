برئاسة سلطنة عمان.. وزاري التعاون الخليجي والولايات المتحدة يبحثان علاقات الشراكة

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أحمد جودة - القاهرة - ترأست سلطنة عُمان الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، الذي عُقد بنيويورك.

ترأس الجانب الخليجي بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وبمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول الاجتماع بحث علاقات الشراكة الخليجية الأميركية، والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتشاور وتبادل الرؤى في عدد من التطورات الإقليمية والدولية؛ انطلاقًا من حرص الجانبين على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى التوصل لحلول وتسويات سلمية لمختلف القضايا والأزمات، وبما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار.