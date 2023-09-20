وقف إطلاق نار فـي ناجورني قره باخ ومحادثات لإعادة الدمج مع أذربيجان اليوم

أرمينيا لم تشارك فـي الاتفاق باكو ـ وكالات: تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في منطقة ناجورني قره باخ المتنازع عليها بجنوبى القوقاز، وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك، وذلك حسبما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الأرمينية.

وذكرت وكالة أنباء «أرمنبرس» الأرمينية وغيرها من المنصات الاعلامية أن السلطات في جمهورية آرتساخ غير المعترف بها، والتي تحكم ناجورني قره باخ ، قبلت مقترحا بهذا المعنى من الجانب الروسي.

وعلى الرغم من أن ناجورني قره باخ تقع داخل أراضي أذربيجان، يشكل الارمن أغلب سكانها.

وأعلن الانفصاليون الأرمن في ناجورني قره باخ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

وقالت السلطات الانفصالية «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناجورني قره باخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان»، مضيفة «ستجري في مدينة يفلاخ في 21 سبتمبر».

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة الأربعاء أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناجورني قره باخ وأذربيجان.

وقال باشينيان «لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية»، مؤكدًا أن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي.

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