العالم اليوم - انخفاض مخزونات النفط والوقود في أميركا الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر انخفاض مخزونات النفط والوقود في أميركا الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، وهو ما جاء قريبا من توقعات المحللين بأن تنخفض 2.2 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 496 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وقالت إن معدلات استخدام المصافي تراجعت 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها سترتفع 0.3 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن ترتفع بمقدار 0.2 مليون.

وأضافت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت بواقع 3.04 مليون برميل يوميا.