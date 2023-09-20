العالم اليوم - "الأمير جود" ينقذ ريال مدريد من "مأزق برلين" بهدف قاتل

انتم الان تتابعون خبر "الأمير جود" ينقذ ريال مدريد من "مأزق برلين" بهدف قاتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:22 مساءً - من جديد، أنقذ الإنجليزي جود بيلينغهام ريال مدريد، وهذه المرة بدوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل "هدفا قاتلا" في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريق الافتتاحية بالبطولة.

وأحرز بلينغهام هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه أونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول، لكنه عانى من أجل اختراق دفاع أونيون الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.

وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل واقترب رودريغو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، بينما ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.

وواصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط، وكاد الفريق الألماني أن يصمد حتى النهاية، قبل أن ينجح لاعب الوسط بلينغهام في استغلال ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفه السادس في ست مباريات.