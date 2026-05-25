منتخب مصر للشباب يعلن قائمة من 28 لاعبًا استعدادًا لمواجهتي روسيا الوديتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة تضم 28 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بداية من 30 مايو الجاري، الموافق رابع أيام عيد الأضحى، وذلك استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا للشباب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة التي اختارها رياض، كلًا من:

في حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز – مصطفى سامي – إياد تامر. في خط الدفاع: نور أشرف – عبدالله بدير – إياد مدحت – محمد عبدالبصير – عمر ياسر – حمزة الدجوي – عمر أمين – يوسف شيكا – محمد عوض – محمد فرج. في خط الوسط: محمد كونتا – محمد رأفت – عمر ثروت - محمد ياسر – أحمد ياسر – محمد حمد – أدهم كريم – كريم جمعة – عمر العزب – ياسين عاطف – محمود صلاح – أنس رشدي. في خط الهجوم: محمد هيثم – محمود تريزيجيه – علي الجارحي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع نظيره الروسي يومي 6 و9 يونيو المقبل.

وأكد وائل رياض أن المباراتين الوديتين تمثلان محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، لما توفره من فرصة لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة قبل انطلاق التصفيات القارية.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين خلال الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلال اللقاءين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، ومحمود حرب مديرًا للمنتخب، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًا، وأحمد رؤوف مدربًا، وإبراهيم عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، والدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، وأحمد مصطفى محللًا للأداء، والدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، والدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، ومحمد شوبير إداريًا، ومحمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤولًا للمهمات.