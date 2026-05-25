وزير الرياضة يستقبل رئيس منتخب السويس بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة لدعم الأندية الجماهيرية والاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 08:18 مساءً - استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، معتز سليم رئيس نادي منتخب السويس، وذلك بحضور النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير لمتابعة أوضاع الأندية الجماهيرية والعمل على تحقيق الاستقرار الإداري والرياضي لها.

 

وتناول اللقاء استعراض خطة نادي منتخب السويس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات التطوير الخاصة بالنادي، بما يسهم في تعزيز البنية الرياضية والخدمية، ورفع كفاءة الأنشطة المختلفة بالنادي لخدمة الأعضاء والجماهير.

 

كما شهد اللقاء مناقشة آليات دعم الأندية الجماهيرية وتوفير المناخ المناسب لاستقرارها وتعظيم دورها الرياضي والمجتمعي، في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة احتياجات الأندية الشعبية والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف الأندية الجماهيرية، ودعم خطط التطوير والتحديث بها، بما يحقق الاستقرار ويسهم في الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية، انطلاقًا من الدور الكبير الذي تقوم به تلك الأندية في اكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة الرياضية والمجتمعية.

 

 

 

