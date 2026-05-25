منتخب مصر للشباب يعلن قائمة من 28 لاعبًا استعدادًا لمواجهتي روسيا الوديتين

منتخب مصر للشباب يعلن قائمة من 28 لاعبًا استعدادًا لمواجهتي روسيا الوديتين

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

وزير الرياضة يستقبل رئيس منتخب السويس بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة لدعم الأندية الجماهيرية والاستقرار

وزير الرياضة يستقبل رئيس منتخب السويس بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة لدعم الأندية الجماهيرية والاستقرار

المتحدة تهدى الشعب المصرى أغنية رايحين لبيتك بمناسبة عيد الأضحى

المتحدة تهدى الشعب المصرى أغنية رايحين لبيتك بمناسبة عيد الأضحى

حظك الأسبوع الرابع من مايو2026 في الحب والعمل والصحة

حظك الأسبوع الرابع من مايو2026 في الحب والعمل والصحة

أبراج الثلاثاء 26 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الثلاثاء 26 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سوار

أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سوار

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل القطريفي

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل القطريفي

مباحثات مصرية قبرصية لبحث تعزيز العلاقات والتشاور بشأن التطورات الإقليمية

مباحثات مصرية قبرصية لبحث تعزيز العلاقات والتشاور بشأن التطورات الإقليمية

رسميا. اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى تتقدم باستقالتها للجهة الإدارية

رسميا. اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى تتقدم باستقالتها للجهة الإدارية

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 08:18 مساءً - استقبل الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السفيرة أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب أنيشكا سترنك، في لقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة الشباب والرياضة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، من بينهم الدكتور حسن مصطفى مساعد الوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، والدكتور مصطفى مجدي مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة والمعلومات، والدكتور مصطفى عز العرب معاون الوزير لبرامج وشراكات التنمية، والأستاذة رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة.

 

وتناول الاجتماع مناقشة مشروع تنموي موسع يستهدف تنمية قدرات الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيز المهارات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وربط الشباب بمتطلبات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وتحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية المختلفة.

 

كما تطرق اللقاء إلى آليات تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم برامج تنموية وتأهيلية متنوعة للنشء والشباب، بما يعزز دورها المجتمعي ويجعلها منصات فاعلة لخدمة المواطنين.

 

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزيرا الاتصالات والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين "ايتيدا" وصندوق تنمية الصادرات لضم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات

أخبار ذات صلة

0 تعليق