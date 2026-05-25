وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضمن رؤية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 08:18 مساءً - استقبل الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السفيرة أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب أنيشكا سترنك، في لقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة الشباب والرياضة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، من بينهم الدكتور حسن مصطفى مساعد الوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، والدكتور مصطفى مجدي مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة والمعلومات، والدكتور مصطفى عز العرب معاون الوزير لبرامج وشراكات التنمية، والأستاذة رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة مشروع تنموي موسع يستهدف تنمية قدرات الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيز المهارات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وربط الشباب بمتطلبات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وتحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية المختلفة.

كما تطرق اللقاء إلى آليات تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم برامج تنموية وتأهيلية متنوعة للنشء والشباب، بما يعزز دورها المجتمعي ويجعلها منصات فاعلة لخدمة المواطنين.