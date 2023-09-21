العالم اليوم - الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين

انتم الان تتابعون خبر الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 09:23 صباحاً - قالت وسائل إعلامية صينية رسمية إن الرئيس السوري بشار الأسد وصل، الخميس، إلى الصين، مرفوقا بزوجته أسماء الأسد.

وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي بثا مباشرا لوصوله إلى هانغتشو، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين سيعقدان "قمة سورية صينية"، مضيفة "كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وأسماء الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين".

وسيحضر قادة عدد من الدول حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر.

وسيقيم شي مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين، وفق ما ذكرت "سي سي تي في".

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.

ويشارك في هذه الألعاب التي تمّ تنظيمها للمرة الأولى نيودلهي في 1951 رياضيون من 45 دولة ومنطقة في آسيا والشرق الأوسط.