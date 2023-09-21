نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا وتحديات الدول النامية على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتل حرب أوكرانيا مركز الاهتمام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن الدول النامية ستنافس أيضًا على دائرة الأضواء للضغط من أجل اتخاذ إجراءات أسرع بشأن الفقر وعدم المساواة خلال الاجتماع الأكبر لقادة العالم منذ أن أدى وباء "كوفيد-19" إلى تعطيل السفر قبل 3 سنوات.

ووفقًا للعديد من المحللين والدبلوماسيين، ينعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة في منعطف تاريخي هو الأكثر خطورة وتوترًا منذ الحرب الباردة، حسب ما ذكرته، الأحد، وكالة "أسوشيتد برس".

ويشير الدبلوماسيون والمحللون إلى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، الذي قلب العلاقات الصعبة بالفعل بين القوى الكبرى رأسًا على عقب، فضلًا عن التأثير المستمر للوباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفاقم حالة الطوارئ المناخية، وتصاعد الصراعات، والإخفاق العالمي في معالجة الفقر والجوع وعدم المساواة بين الجنسين.

وقالت الوكالة إنه عندما يبدأ الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا، الثلاثاء، فإنه من المقرر أن يتحدث ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات من 145 دولة، وهو رقم مرتفع للغاية يعكس تعدد الأزمات العالمية وضعف التحرك بشأنها.

"غياب الكبار"



ولأول مرة منذ سنوات، سيكون الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم الوحيد من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، الذي سيحضر الاجتماعات شخصيًا.

وبحسب "أسوشيتد برس"، أثار هذا الغياب تذمُّر دبلوماسيي البلدان النامية لأنَّه يعني أنَّ اللاعبين العالميين الرئيسين لن يستمعوا إلى مطالبهم، التي يتطلب تنفيذها مليارات الدولارات.ويغيب عن الاجتماعات كل من الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما فضَّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبال ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث في باريس الأسبوع المقبل.

أمَّا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فسيغيب أيضًا عن الحدث بسبب جدول أعمال مزدحم، ليكون بذلك أول رئيس وزراء بريطاني يغيب عن الاجتماعات منذ عقد.

توترات القوى الكبرى



وتعليقًا على غياب هؤلاء القادة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن "ما يهم هو ما إذا كانت حكوماتهم مستعدة لتقديم التزامات بشأن أهداف الأمم المتحدة والعديد من القضايا الأخرى خلال الاجتماعات".

وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان: "بعد الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين في نيودلهي، ربما يرى بعض القادة الأوروبيين في الوقت الحالي، أنه ليس هناك الكثير من المكاسب السياسية في الذهاب إلى القمم الكبرى، وأنهم بحاجة أكثر للبقاء في بلدانهم".