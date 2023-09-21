العالم اليوم - هجوم أوكراني على مطار عسكري في القرم "يلحق أضرارا جسيمة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - أكد الجيش الأوكراني، يوم الخميس، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.

وقال الجهاز الاعلامي في الجيش عبر تلغرام "ليلة 21 سبتمبر، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتا للاحتلال".

واورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "اس بي يو" الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين".

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة "تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية" واستخدمت أيضا صواريخ نبتون.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وتعهدت كييف استعادتها.