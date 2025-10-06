رئيس كاف يحسم الجدل حول استضافة المغرب بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد التظاهرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - قطع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الشك باليقين بشأن مستقبل كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن البطولة ستُقام فى المغرب كما هو مخطط، رغم الأوضاع الداخلية التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

وقال موتسيبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين على هامش الجمعية العمومية الـ47 للكاف في كينشاسا، إن الاتحاد الأفريقي "متمسك تمامًا" باستضافة المغرب للبطولة، مضيفًا: "سُئلت عن الأوضاع فى المغرب وموقف الكاف، وإجابتي واضحة: المغرب هو الخطة (أ)، وهو الخطة (ب)، وهو الخطة (ج).. لا بديل عن المغرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا".

وأضاف موتسيبي بثقة، "نثق فى قدرات المغرب التنظيمية، وسنعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المغربية والاتحاد المحلي والشعب المغربي لإنجاح أفضل نسخة في تاريخ البطولة القارية".

وجدد رئيس الكاف تأكيده أن موعد البطولة المقرر من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 قائم كما هو، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات تسير في اتجاه تحقيق تنظيم مثالي.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن مغربية كبرى مثل الدار البيضاء والرباط احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والصحية، ورفعت خلالها شعارات مثل: "لا نريد كأس العالم ولا كأس أفريقيا.. نريد المستشفيات".

بهذا التصريح، وضع موتسيبي حدًا للتكهنات، مؤكدًا أن الكاف يرى في المغرب "الخيار الوحيد والأنسب" لاستضافة القارة في احتفالها الكروي الأكبر.