وزير الخارجية يلتقي مندوبة لوكسمبورج لدى اليونسكو لدعم خالد العناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بالمندوبة الدائمة للوكسمبورج لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة الدول الغربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

ثمن الوزير عبد العاطي الدعم الكبير من الدول الغربية لترشح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مستعرضا المؤهلات والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المرشح المصري وما يمتلكه من رؤية طموحة لتطوير المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

من جانبها، أشادت المندوبة الدائمة للوكسمبورج بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلدها بمصر، مثمنة الدور المصري الفاعل داخل المنظمة، مشيدة بمؤهلات وخبرة المرشح المصري وما يتمتع به من سجل رفيع، يعكس المكانة الرائدة العلمية والثقافية لمصر على الساحة الدولية.