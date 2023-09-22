العالم اليوم - الصين.. الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي يرتفع بنحو 19%

انتم الان تتابعون خبر الصين.. الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي يرتفع بنحو 19% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للبر الرئيسي في الصين بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 585.61 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية، وفقًا لوكالة "شينخوا"، أنه من حيث القيمة الدولارية، فقد ارتفع تدفق الاستثمار بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 83.73 مليار دولار أميركي.

وذكرت الوزارة أن قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 648.62 مليار يوان، فيما بلغ حجم عقود المشاريع الموقعة حديثًا 863.34 مليار يوان، بزيادة قدرها 2 بالمئة على أساس سنوي.

وأصدرت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية، الجمعة، 22 إجراء لتعزيز تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ في الصين.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، إنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق، والتنفيذ الكامل لنظام سياسة المنافسة العادلة، كما تعهدت بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير.