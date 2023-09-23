العالم اليوم - لسبب غريب.. طلبت إحضار السلطعون قبل طبخه بالمطعم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 09:27 صباحاً - فاجأت سائحة سويسرية عمال مطعم إيطالي بفعل غريب عندما طلبت وجبة سلطعون بقيمة 210 دولار.

السيدة طلبت من عمال مطعم متخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا إحضار السلطعون إليها قبل طبخه، لتكون النتيجة أنها ترغب بإعادته للبحر. وقال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء. وأضاف: "لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد". وحصلت الحادثة على ردود فعل إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما لدى المنادين بالرفق بالحيوانات.

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