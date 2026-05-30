غيابات آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 09:29 مساءً - تفرض الغيابات نفسها على المشهد قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، المقرر إقامته على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

غيابات آرسنال ضد باريس سان جيرمان 

يعاني آرسنال من عدة مشكلات على مستوى القائمة، حيث تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع الهولندي يوريان تيمبر بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ خلال الفترة الماضية، بينما تأكد غياب بن وايت عن اللقاء بسبب الإصابة.

ورغم استعادة ميكيل ميرينو مؤخرًا، فإن الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا يواصل متابعة حالة عدد من اللاعبين لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراة النهائية.

غيابات باريس سان جيرمان ضد آرسنال 

في باريس سان جيرمان، عاش الجهاز الفني بقيادة لويس إنريكي حالة من القلق بعد تعرض أشرف حكيمي ونونو مينديز لإصابتين عضليتين، قبل أن يعود الثنائي إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للنهائي.

كما أثارت إصابة عثمان ديمبلي خلال إحدى المباريات الأخيرة مخاوف داخل النادي الباريسي، إلا أن اللاعب تمكن من التعافي وأصبح متاحًا للمشاركة في مواجهة آرسنال.

وتبقى الساعات الأخيرة قبل صافرة البداية حاسمة في تحديد الموقف النهائي لبعض الأسماء، في ظل رغبة الفريقين في خوض المباراة بكامل قوتهما سعياً لحصد اللقب الأوروبي الأغلى.

