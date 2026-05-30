تفاصيل موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 09:30 مساءً - لم يحسم النادي الأهلي موقفه من تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق، والذي ينتهي بنهاية موسم 2027 /2028، ويتبقى فيه موسمان حتى الآن.

وكشف مصدر أن النادي الأهلي سيفتح ملف تجديد عقد إمام عاشور في الوقت المناسب، حيث الأولوية فى الوقت الحالي لتجديد عقود اللاعبين الذين انتهت عقودهم أو قاربت على الانتهاء، خاصة الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، بعدما انتهت عقودهما مع الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن الخطة داخل الأهلي على تجديد عقد الثنائي المنتهي عقودهم ثم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وأبرزهم مصطفى شوبير وبعدهم باقي اللاعبين.

موقف الأهلي من عروض إمام عاشور قبل ميركاتو الصيف

وتترقب إدارة النادي الإهلي وصول عرض رسمي من أحد الدوريات الخارجية لضم إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولا يمانع الأهلي في مناقشة أي عرض يأتي لأي لاعب بالفريق ومنهم إمام عاشور الذي إرتبط أسمه خلال الفترة الماضية بعروض من دوريات عربية وأوربية وأمريكية.

حقيقة عروض إمام عاشور

وقال مصدر في الأهلي : لم نتلقى عروض رسمية لضم إمام عاشور من أي ناد ..لكن الباب مفتوح أمام أي عرض لمناقشته وإتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي.