قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة باريس سان جيرمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء اليوم السبت نحو ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

كيف وصل آرسنال وباريس سان جيرمان لهذا الدور ؟

يخوض الفريقان المباراة الحاسمة بعد مشوار قوي في البطولة، حيث نجح آرسنال في حجز مقعده بالمباراة النهائية عقب تخطي أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ليواصل حلمه في التتويج بأول لقب أوروبي في تاريخه.

في المقابل، شق باريس سان جيرمان طريقه إلى النهائي بعد عبور عقبة بايرن ميونخ في مواجهة مثيرة شهدت العديد من الأهداف، وانتهت بتفوق الفريق الفرنسي بنتيجة 6-5، ليقترب من الاحتفاظ باللقب الذي توج به الموسم الماضي.

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق أحداث المباراة النهائية بين آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم السبت 30 مايو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان

تتولى شبكة بي إن سبورتس نقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر القناتين beIN Sports 1 وbeIN Sports 2

معلقا مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان

يعلق حسن العيدروس على أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1، بينما يتولى عصام الشوالي الوصف التفصيلي للمواجهة عبر قناة beIN Sports 2.