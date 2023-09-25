الفلبين تعتزم إزالة حاجز عائم صيني في البحر الجنوبي

مانيلا ـ د.ب.ا: قال كبير المستشارين الأمنيين في الفلبين ادواردو انو في بيان إن الفلبين سوف تعمل على إزالة الحاجز العائم الذي وضعته الصين في جزء من “سكاربورو شول” في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدواردو قال ” سوف نتخذ الإجراءات الملائمة لازالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة”.

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر ، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.

وكان مسؤولون في الفلبين قد ذكروا الأحد أن الصين نصبت حاجزا عائما في المياه الضحلة، المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، مما يمنع الصيادين الفلبينيين من الدخول والصيد في المنطقة، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

يشار إلى أن “سكاربورو شول” الذي يعرف أيضا في اللغة الصينية باسم “هوانجيان داو” أو الشعاب الديمقراطية، يقع على بعد 230 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي للفلبين ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

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