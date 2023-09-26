العالم اليوم - أستراليا تعلن إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين

انتم الان تتابعون خبر أستراليا تعلن إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، انتوني البانيزي، إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في جنوب أستراليا.

المحطة الجديدة ستكون قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، بحسب ما قاله البانيزي.

وستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.

ويُعد الهيدروجين الأخضر وقودا خاليا من الكربون، مصنوعا من التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم المياه إلى الهيدروجين والأكسجين.

وتعمل أستراليا على التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.