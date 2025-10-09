أمن القاهرة يضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.