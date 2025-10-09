إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضدعنصر جنائى لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وحاول العنصر الجنائى إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.