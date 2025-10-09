وقف إطلاق النار فى غزة يدخل حيز التنفيذ لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ لتنفيذ المرحلة الأولى المتفق عليها بين حركة حماس وإسرائيل في اجتماعات شرم الشيخ والتي تقضي بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات القليلة المقبلة مقابل الإفراج عن حوالى 2000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم المئات من ذوي المحكوميات العالية والمؤبد.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن الجدول الزمني للمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن الاتفاق سيتم توقيعه في مدينة شرم الشيخ المصرية على تمام الثانية عشرة ظهرا.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوفد وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر سيعود إلى تل أبيب لحضور اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينيت" وإطلاع الحضور على تفاصيل الاتفاق والتصديق عليه، مؤكدا أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية سيعقد على تمام الرابعة عصرا للتصديق أيضا على الاتفاق.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنه خلال 24 ساعة من التوقيع ينسحب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق "ما يعرف بالخط الأصفر" من خانيونس جنوبًا حتى بيت لاهيا شمالًا.

وأوضح أنه خلال 72 ساعة من التوقيع يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة ومن دون أي مراسم، على أن يتم تسليم الجثامين تدريجيًا.

ولفت إعلام الاحتلال إلى أنه مقابل تسليم الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج عن نحو 2000 أسير وأسيرة من الفلسطينيين بينهم 250 من ذوى المحكوميات العالية والمؤبدات إلى جانب أسرى من قطاع غزة.