الرئيس السيسي: العالم يشهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن"العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، ارض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع التاصل الاجتماعي أن :"هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار."