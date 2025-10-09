مشاعر فرح فى شوارع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - شهدت شوارع قطاع غزة مظاهر فرح وابتهاج مع توزيع الحلوى عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث خرج المواطنون للتعبير عن ارتياحهم بعد عامين من العدوان والقصف العسكري الإسرائيلى.

وبدأت قوات الاحتلال فى تفكيك بعض آلياتها العسكرية وتقليص وجودها في مناطق التماس داخل القطاع، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد جهود مكثفة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبدء تهيئة الأجواء لمرحلة إعادة الإعمار، فيما تواصل مصر اتصالاتها مع الأطراف كافة لتثبيت الهدوء بشكل دائم.