العالم اليوم - جلسة منتدى الإعلام.. مستقبل الخليج العربي وسط متغيرات عالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - استضاف منتدى الإعلام العربي ضمن أعمال اليوم الأول، جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في جلسة حوارية تحت عنوان “مستقبل الخليج العربي وسط متغيرات عالمية”.

أدارت هذه الجلسة الإعلامية في قناة دوت الخليج، شانتال صليبا، حيث يشكل المجلس عامل استقرار وتوزان ثابت ورئيس في المنطقة، انطلاقاً من الدور الإيجابي والمهم الذي اضطلع به خلال العقود الماضية للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

وانطلقت الثلاثاء في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعيين به في المنطقة والعالم.

يذكر أن المنتدى ينظمه "نادي دبي للصحافة" وتستمر أعماله على مدار يومين، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023، حيث ستتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي والذي تم اختياره شعارا لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسيين وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.