العالم اليوم - دوري أبطال إفريقيا.. نسخة "قاسية" على العرب

انتم الان تتابعون خبر دوري أبطال إفريقيا.. نسخة "قاسية" على العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 09:28 مساءً - انتهت الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت، وتبقت جولة واحدة فقط، في نسخة تبدو "قاسية" على الفرق العربية.

مع انتهاء الجولة الخامسة من مجموعات أبطال إفريقيا، يبقى الأهلي المصري، الفريق العربي الوحيد الذي يقع في "وضع مريح"، حيث ضمن التأهل لربع نهائي البطولة. فرص العرب في أبطال إفريقيا في المجموعة الأولى، ودع ممثلا العرب، بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني، البطولة مبكرا، أمام مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على التوالي.

في المجموعة الثانية، يبدو وضع الوداد المغربي معقدا للغاية، حيث سيتوجب عليه الانتصار على المتصدر أسيك ميموسا الكوت ديفواري، في الجولة الأخيرة، وانتظار "تعثر" سيمبا التنزاني أمام متذيل الترتيب، نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني. في حال انتصار سيمبا المتوقع، سيودع الوداد البطولة فورا بغض النظر عن نتيجته. في المجموعة الثالثة، تتنافس 3 أندية على البطاقة الثانية في المجموعة، وهي الترجي والنجم الساحلي التونسيان، والهلال السوداني، بعد ضمان بيترو أتليتكو الأنغولي صدارة المجموعة.

المجموعة ستشهد مباراة قمة في الجولة الأخيرة، بين الترجي والهلال، لخطف البطاقة الحاسمة، مع فرصة أقل للنجم الساحلي للتأهل في حال الانتصار على الترجي، في آخر مباريات الجولة الخامسة، ثم أتليتكو، في الجولة الأخيرة.

المجموعة ستشهد مباراة قمة في الجولة الأخيرة، بين الترجي والهلال، لخطف البطاقة الحاسمة، مع فرصة أقل للنجم الساحلي للتأهل في حال الانتصار على الترجي، في آخر مباريات الجولة الخامسة، ثم أتليتكو، في الجولة الأخيرة. في المجموعة الرابعة، ضمن الأهلي المصري التأهل لربع النهائي، بينما ودع شباب بلوزداد البطولة بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 0-4، أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دوري أبطال إفريقيا.. نسخة "قاسية" على العرب .. في رعاية الله وحفظة