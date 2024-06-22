منظمو التظاهرات بإسرائيل: 150 ألفا في تل أبيب طالبوا بإسقاط حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - مظاهرات تل ابيب

أعلن منظمو التظاهرات في إسرائيل، اليوم السبت، أن أكثر من 150 ألفا شاركوا في تظاهرة تل أبيب؛ للمطالبة بصفقة تبادل وإسقاط حكومة نتنياهو، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقرر منظمو الاحتجاجات في تل أبيب، التظاهر طوال الأسبوع، وتحويل منزل نتنياهو إلى نقطة ثابتة للتظاهر. يذكر أن هناك مظاهرات في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو وإعادة المحتجزين في غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

