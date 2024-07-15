الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يهدم منازل فلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت صباح اليوم 4 منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم بالضفة الغربية.





وبحسب القناة الإخبارية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات جنوب الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين. وقبل قليل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9670 معتقلا.

