العالم اليوم - بينهم السنوار و"هنية".. أميركا توجه تهما جنائية لقادة بحماس

انتم الان تتابعون خبر بينهم السنوار و"هنية".. أميركا توجه تهما جنائية لقادة بحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:22 مساءً - وجّه القضاء الفدرالي الأميركي لستة من قادة حركة حماس تهماً تتعلق بـ"الإرهاب"، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية نزعت عنها السرية الثلاثاء.

وقادة حماس في لائحة الإتهام هم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية الذي قتل في طهران في 31 يوليو الماضي، ومروان عيسى الذي قالت إسرائيل إنها اغتالته في شهر مارس دون تأكيد من حماس، ومحمد المصري،، وخالد مشعل، وعلي بركة.

وقد وجّهت إليهم سبع تهم من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".

وتعليقاً على هذه اللائحة الاتهامية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إنّ المتّهمين الستة "موّلوا وقادوا حملة، على مدى عقود، لقتل مواطنين أميركيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".

وتعتبر لائحة الاتهام أول خطوة جنائية تتخذها وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تأكيد وفاة الرهينة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ في غزة، الأمر الذي دفع الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين إلى التعهد بمحاسبة قادة حماس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لـ سي إن إن: "سنفكر في إجراءات أخرى مناسبة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال الرئيس الأميركي جو ببايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تعليقًا على وفاة جولدبرج بولين: "لا تخطئوا، سيدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم".