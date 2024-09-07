العالم اليوم - مهرجان البندقية.. الإعلان عن جوائز أفضل فيلم وممثلين

انتم الان تتابعون خبر مهرجان البندقية.. الإعلان عن جوائز أفضل فيلم وممثلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 11:23 مساءً - أعلنت اللجنة المسؤولة عن توزيع جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي، يوم السبت، عن الفيلم الفائز بجائزة الأسد الذهبي، وكذلك أفضل ممثلين.

وفاز فيلم (ذا روم نيكست دور) "الغرفة المجاورة"، وهو أول فيلم ناطق بالإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.

ويتناول الفيلم قضايا كبيرة مثل القتل الرحيم وتغير المناخ.

وكانت جائزة الأسد الفضي من نصيب فيلم "فيرميليو" للمخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، وهو دراما عائلية هادئة تدور أحداثها في جبال الألب في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية.

وفازت الأسترالية نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في الفيلم الدرامي العاطفي (بيبي غيرل).

وحصل الفرنسي فينسون ليندون على جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم (ذا كوايت صن) "الابن الهادئ"، وهو دراما باللغة الفرنسية تتناول قصة عائلة مزقها التطرف اليميني.