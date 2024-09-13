العالم اليوم - لامين يامال: الوصول لمستوى ميسي مستحيل

انتم الان تتابعون خبر لامين يامال: الوصول لمستوى ميسي مستحيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - اعتبر لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال أن وصوله لمستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي "أمر مستحيل".

وقال يامال لمحطة التلفزيون الإسبانية "أنتينا 3"، عندما سئل عن التقارير والأحاديث التي تربطه بالفائز بمونديال قطر: "أحب أن يقارنونني بأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، لكني أريد أن أكون على طبيعتي".

وأضاف: "الوصول إلى مستوى ميسي أمر مستحيل".

وكان يامال قد ظهر في جلسة تصوير عام 2007 مع ميسي عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وظهر مع نجم برشلونة السابق بعد فوزه في إحدى المسابقات.

وقال يامال: "لقد مرر لي بعض ملاحظاته.. لا يزال لدي الكثير لأقدمه".

ومضى يامال في الحديث عن رغبته في البقاء في برشلونة طوال حياته المهنية، وقال: "آمل ألا أضطر إلى الرحيل أبدا. أريد أن أصبح أسطورة".