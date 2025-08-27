العالم اليوم - أبو ردينة: حرب غزة "بلا جدوى" وواشنطن قادرة على إيقافها

انتم الان تتابعون خبر أبو ردينة: حرب غزة "بلا جدوى" وواشنطن قادرة على إيقافها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:22 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن الحرب في قطاع غزة أصبحت بلا جدوى، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على إيقافها.

وأوضح أبو ردينة في مقابلة مع قناة "دوت الخليج"، أن واشنطن "هي القادرة على وقف الحرب في غزة"، مضيفا أن تلك الحرب "أصبحت بلا جدوى".

وأضاف أن "على الإدارة الأميركية التحرك لإنهاء حرب غزة قبل فوات الأوان".

وبين أن "توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية دليل على عدم وجود رضا على سلوك إسرائيل والولايات المتحدة".

كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يختلق الأعذار لأنه لا يريد قيام دولة فلسطينية".

ولفت إلى أن "أي طرح لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني لن يرى النور"، متابعا: "لا نريد الزجّ بالشعب الفلسطيني في عملية إبادة وتهجير".