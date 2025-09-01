ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557

ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 63,557 شهيدًا و160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيدًا، و 404 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,426 شهيدًا و48,619 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يرتكب العدو الاسرائيلي، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

