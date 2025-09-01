ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستانارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان أمس الأحد، إلى 812 قتيلا، و2800 مصاب.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ولايتي كونار وننغرهار.

وتتعرض أفغانستان للزلازل بشكل متكرر، خصوصا في منطقة "هندو كوش" الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مقتل 500 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين.