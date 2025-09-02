فيتنام تحتفل بمرور 80 عاما على إعلان الاستقلال

هانوي ـ د.ب.أ: احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الفيتنامية هانوي لمشاهدة عرض عسكري ضخم يقام احتفالا بمرور 80 عاماً على إعلان الرئيس الفيتنامي آنذاك، «هو تشي منه» استقلال الدولة.

ومرت الدبابات وقاذفات الصواريخ والمركبات البرمائية والمعدات العسكرية الأخرى أمام المنصة في ساحة ميدان «با دينه»، حيث كان الزعيم الثوري أعلن الاستقلال عن الحكم الاستعماري الفرنسي في الثاني من سبتمبر عام 1945. وأعلن هو تشي منه، مستعيراً لغة إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776، أن «جميع الناس خُلقوا متساوين» ، قبل أن يقول إن على الأمة أن تتحرر من نير الاستعمار الفرنسي. ورغم ذلك، وبعد أقل من شهرين، عاد الفرنسيون إلى فيتنام وخاضوا حرب الهند الصينية الأولى التي استمرت 12 عاماً قبل أن يتم تقسيم الدولة إلى فيتنام الجنوبية والشمالية في عام 1954. وشارك حوالي أربعين ألف شخص في الاستعراض وبينهم نحو 24 ألف مدني و16 ألف ضابط، ساروا بشكل منتظم إلى جانب عروض للطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية والغواصات.