العالم اليوم - بوتين يؤكد استعداده للقاء زيلينسكي في موسكو

انتم الان تتابعون خبر بوتين يؤكد استعداده للقاء زيلينسكي في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:21 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إنه مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، لكنه شدد على أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد بوتين أن القوات الروسية تحقق تقدما على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات بوتين وسط تصعيد ميداني متواصل ومع تزايد الضغوط الدولية للدفع باتجاه تسوية سياسية تنهي النزاع.

والثلاثاء، قال زيلينسكي، إن روسيا منخرطة في تعزيزات عسكرية جديدة في قطاعات معينة من خط المواجهة، وما زالت تشن ضربات على أهداف في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "نشهد في الفترة الراهنة حشدا جديدا للقوات الروسية في قطاعات معينة من الجبهة. إنه يرفض أن يرغم على السلام" في إشارة إلى بوتين.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قد أكد، أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين بوتين وترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني أو لقاء ثلاثي.

وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض أن الرئيس الروسي وافق على عقد اجتماع مع زيلينسكي.

كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تحدث مع بوتين، خلال القمة التي عقدها مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، واتفقا على بدء ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

لكن ترامب تراجع وقال الجمعة إن اجتماعا بين الطرفين "يبدو غير مرجح".